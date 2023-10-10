خامئني: ما حدث يوم 7 أكتوبر في فلسطين ملحمة وهزيمة عسكرية للاحتلال

قال المرشد علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في يوم السابع من أكتوبر في فلسطين هزيمة عسكرية واستخبارية للكيان الصهيوني ولا يمكن ترميمها.

وشارك المرشد، الإمام الخامنئي، صباح اليوم، في المراسم المشتركة لتخريج طلّاب جامعات الضبّاط التابعة للقوّات المسلّحة، التي أقيمت في جامعة الإمام علي.

وقال خامنئي أن ما جرى يوم السابع من أكتوبر زلزال مدمر تمكن من هدم بعض البنى الرئيسية لحاكمية كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خامنئي أنه يجب أن نقبل جبين وأيدي مخططي ومنفذي عملية "طوفان الأقصى"، ومن يقولون أنه عمل غير فلسطيني، فهم عالقون في حسابات خاطئة.

ولفت خامنئي⁩ أنه لا يمكن بسهولة إعادة بناء أساسات الكيان الصهيوني التي دمرتها عمليات المقاومة في 7 أكتوبر.

وأشار خامنئي إلى أن العالم الإسلامي بأكمله سيدعم فلسطين أمام الاحتلال الغادر مضيفاً أن الشباب الفلسطيني هو من صنع هذه الملحمة التي ستكون خطوة كبيرة لإنقاذ فلسطين.

وختم خامنئي تصريحاته بأن عندما تخطت جرائم الاحتلال الحدود بانتهاكتها المستمرة في حق الفلسطينين، كان عليهم انتظار الطوفان الفلسطيني الحر.