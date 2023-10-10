أعلن اللاعب أحمد حسن عن قيام فاركو بإقالة البرتغالي برونو روماو من تدريب الفريق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"رسميًا.. فاركو يعلن إقالة البرتغالي برونو روماو من تدريب الفريق".

تعادل فريق فاركو مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل منهما في الشوط الأول في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

بدأ لقاء فريق سيراميكا كليوباترا وفاركو بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء حرب 6 أكتوبر.

واعتمد لاعبو سيراميكا كليوباترا على الضغط المتقدم على نظيره فاركو في اللحظات الأولي من عمر اللقاء.

سدد عمرو جمال مهاجم فريق فاركو كرة مزدوجة تمر من دفاعات سيراميكا كليوباترا الي خط التماس.