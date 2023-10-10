دعما لمخطط الإخوان .. حملة طنطاوي تدعو لفتح معبر رفح

دعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي،إلى فتح معبر رفح، لدخول أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وهو الأمر الذي حذرت منه مصادر مصرية رفيعة المستوى على مدار الأيام الماضية .

وتأتي دعوت الحملة لتدعم مخطط الإخوان وقت حكمها ودعوات قيادات وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي طلبت، أمس وأمس الأول، من سكان غزة التوجه إلى معبر رفح لدخول الأراضي المصرية، لإنقاذ أنفسهم .

ونشر أحمد عابدين مدير حملة، أحمد الطنطاوي، الرئاسية، تغريدة على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعى "إكس" تويتر سابقاً، يطالب فيه السلطات المصرية، بفتح معبر رفح، لدخول أهالي قطاع غزة إلى سيناء.