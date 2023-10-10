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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. ارتفاع أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 788 شخصا و4100 جريح

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة الضفة الغربية إلى 788 شهيد  و4100 جريح.

وفي وقت سابق كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية  الدكتورة مي الكيلة في افتتاح أعمال ”الدورة السبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط“ إن هناك عائلات كاملة  استشهدت جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضحت أن العدوان الاسرائيلي استهدف سيارات وطواقم الإسعاف بشكل متعمد وقصف المستشفيات، حيث أصبح مستشفى بيت حانون خارج الخدمة جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وهو المستشفى الوحيد في البلدة.

كما طالبت العالم أجمع وللمنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان المتصاعد على أهلنا وعلى مراكز وطواقم العلاج والأسعاف.

وأضافت أن فلسطين تعيش في ظروف صحية صعبة جراء ممارسات الاحتلال العنصرية والحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على فلسطين، وأثره الكبير على إعاقة التطوير اللازم في القطاع الصحي وكذلك حرمان المواطنين من حصولهم على العلاج الكافي واللازم، وأيضاً الشح الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

فيما ناشدت العالم ومنظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي الفلسطيني من أجل توفير وتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة والمتزايدة في فلسطين.

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