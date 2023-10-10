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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

للاطمئنان على توافر المنتجات.. محافظ كفرالشيخ يتفقد الأسواق ومنافذ بيع السلع| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة؛ لمتابعة توافر السلع في الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار، وجودة المعروض وتوافره بأسعار مناسبة للمواطنين، بحضور اللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، تفقد الأسواق والمحال التجارية، وتفقد هايبر القوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ، وتم التأكد من توافر جميع السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية، والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مستودع الغاز بمدينة كفر الشيخ، للتأكد من توفير اسطوانات الغاز بالاسواق، إضافة لمتابعة العمل بمصانع الغاز بدسوق وبلطيم.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، خلال الجولة على توافر السلع التي يحتاج إليها المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

والتقى محافظ كفر الشيخ خلال جولته بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها.

وأكد على استمرار الحملات الرقابية التموينية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية بالجودة المناسبة، موجهاً باستمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، وتحرير محاضر للمخالفين من التجار.

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