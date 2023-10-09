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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع لمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة والرى، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والتصدي للسحابة السوداء.

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وعقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال .

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الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الأزمات والطوارئ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الدكتور عاصم الجزار وزير الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية هانى سويلم وزير الموارد المائية هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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