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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصول 48 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة في كفر الشيخ.. تفاصيل

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول 48 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في 13 إدارة تعليمية، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ليكون إجمالي المدارس التي حصلت على الاعتماد والجودة 133 مدرسة.

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وقال محافظ كفر الشيخ: كما تشهد 76 مدرسة  هذا العام الدراسي، استعدادات مكثفة للحصول على الاعتماد والجودة، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد عطية البرشومى، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،  إجمالي عدد المدارس التي اعتمادها خلال خطة 2022-2023 ، 63 مدرسة معتمدة، منهم 48 مدرسة تم اعتمادهم حاليا، إضافة إلى 15 مدرسة سابقة، بالإضافة ل 70 مدرسة من خطة 2021.2022.

ومن جانبه، كشف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدد المدارس المعتمدة بكل إدارة تعليمية حتى تاريخه، إدارة شرق كفر الشيخ 45 مدرسة، وإدارة غرب كفر الشيخ 20 مدرسة، وإدارة سيدى غازى 9 مدارس، وإدارة الرياض 35 مدرسة، وإدارة قلين 47 مدرسة، وإدارة سيدى سالم 70 مدرسة، وإدارة دسوق 24 مدرسة، وإدارة فوه 14 مدارس، وإدارة مطوبس 17 مدرسة، وإدارة بيلا 30 مدرسة، وإدارة الحامول 16 مدرسة، وإدارة بلطيم 25 مدرسة، وإدارة برج البرلس 8 مدارس.

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