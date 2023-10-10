هيئة الكتاب تصدر «التخطيط الإستراتيجي القومي» لـ أحمد يوسف

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، كتاب «التخطيط الإستراتيجي القومي.. التخطيط السياسي العسكري في حرب 1973 نموذجًا» للواء الدكتور أحمد يوسف محمد عبد النبي.

ويعرض هذا الكتاب أنواع التحليل الإستراتيجي سواء للدولة أكان تحليل تشخيص أم تحليل تصنيف أم تحليل تحديد في إطار الوضع الراهن أم تحليل توقع، وكذلك يعرض طرق التحليل الإستراتيجي سواء أكانت طريقة تحليل سوات Swot، أم تحليل بست Pest أم تحليل سمبست Simpest، أم التحليل الجيوستراتيجي، أو التحليل الجيوبوليتيكي.

وتُنفذ مرحلة تقييم قدرات الدولة وتحديد توجهها الإستراتيجي عبر مرحلتين: فرعيتين مرحلة تحديد الرسالة والرؤية القومية للدولة في إطار منظومتها القيمية، ومرحلة تقييم البيئة الداخلية والخارجية للدولة وتحديد توجهها الإستراتيجي، من خلال تحليل إستراتيجي لبيئتها الداخلية والخارجية، وتتبلور المنظومة القيمية للدولة في تحديد الفلسفة الوطنية لها وثقافتها ونشر مبادئ حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وذلك في إطار رسالة الدولة ورؤيتها القومية، ومن ثَم جاءت أهمية تعرُّضنا في هذا الكتاب لمضامين كلٌّ من رسالة الدولة ورؤيتها القومية وأوجه الاختلاف بينهما.

ويتضمن التخطيط الإستراتيجي القومي للدول تخطيطا إستراتيجيا سياسيا لصياغة إستراتيجية سياسية للدولة، وتخطيط إستراتيجي اقتصادي لبناء إستراتيجية اقتصادية للدولة، وتخطيط إستراتيجي اجتماعي تنبثق منه إستراتيجية اجتماعية للدولة، وتخطيط إستراتيجي سياسي وإستراتيجي عسكري لتحديد العقيدة والسياسة والإستراتيجية العسكرية للدولة، وبالمثل لباقي القُوى الشاملة للدولة: التكنولوجية والإعلامية والمعلوماتية والمعنوية والبيئية، وكذلك باقي مجالات التنمية المستدامة بالدولة، وقد تعرَّضنا في هذا الكتاب فقط للملامح الرئيسية للتخطيط الإستراتيجي السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، بالإضافة إلى التخطيط السياسي العسكري بشكل عام، والتخطيط السياسي العسكري في حرب ۱۹۷۳م تفصيليا.

كما يعرض الكتاب بالدراسة والتحليل للجهود السياسية العسكرية المصرية والعربية على مستوى المحور الأول وكيف فشلت في تحقيق التسوية السياسية واسترداد الأرض العربية (المحتلة) ثم كيف نجحت القيادة السياسية والعسكرية في تحقيق نجاحات كبيرة وواقعية على مستوى المحورين الثاني والثالث وأُعيد بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر كبيرة واستنزاف قدراتها القتالية.

وتناول الكتاب مشتملات ومضامين عملية التخطيط السياسي العسكري لحرب ۱۹۷۳م في إطار تقييم الموقف السياسي العسكري لطرفي الصراع المصري والإسرائيلي، والتهديدات والفرص المتاحة لكلِّ منهما سياسياً وعسكريا على المستوى الدولي والإقليمي الداخلي وصولاً إلى تحديد الهدف السياسي العسكري وتوجهات السياسة العسكرية لكلا الطرفين.

وفي إطار تقييم الموقف السياسي العسكري على المستوى الدولي يعرض الكتاب للجهود والتوجهات السياسية العسكرية المصرية في عهدي الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وكذلك الجهود والتوجهات السياسية العسكرية.