شيري عادل برفقة أحمد الفيشاوى من تصوير فيلم" عادل مش عادل"

نشرت الفنانة شيرى عادل فيديو جديد عبر خاصية ستورى بتطبيق انستجرام طهرت خلاله برفقة الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة بدرية طلبة من كواليس تصرير فيلم “عادل مش عادل”.

يواصل الفنان أحمد الفيشاوى تصوير فيلمه الجديد “عادل مش عادل” ويجسد الفيشاوى ضمن أحداث الفيلم شخصية محامٍ.

ويدور الفيلم فى إطار كوميدى حيث يتعرض الفيشاوى للعديد من المشاكل.

فيلم "عادل مش عادل"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

فى مفاجأة قوية قامت شيري عادل بحذ جميع صورها مع زوجها طارق صبري، من على موقع الصور الشهير إنستجرام الأمر الذى جعل البعض يتنبأ بوجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تعلن شيري أو طارق عن أي خلافات بينهما .

شيري تتحدث عن أحدث أعمالها

وتحدثت النجمة شيري عادل عن شخصيتها في فيلم «أصل الحكاية»، موضحة أنه دور جديد ومختلف عن الأعمال السابقة التي قدمتها.

وقالت شيري عادل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن دورها بالفيلم لا يشبهها بالحقيقة، ولم تكن تتخيل من قبل أن تقدمه في عمل فني، موضحة «الدور مختلف عن أي حاجة عملتها».