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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة.. اعرف سبب حذف شيري عادل صورها مع زوجها طارق صبري

شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

فى مفاجأة قوية قامت شيري عادل بحذ جميع صورها مع زوجها طارق صبري، من على موقع الصور الشهير إنستجرام الأمر الذى جعل البعض يتنبأ بوجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تعلن شيري أو طارق عن أي خلافات بينهما .

 

شيري تتحدث عن أحدث أعمالها

وتحدثت النجمة شيري عادل عن شخصيتها في فيلم «أصل الحكاية»، موضحة  أنه دور جديد ومختلف عن الأعمال السابقة التي قدمتها. 

 

وقالت شيري عادل، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، إن دورها بالفيلم لا يشبهها بالحقيقة، ولم تكن تتخيل من قبل أن تقدمه في عمل فني، موضحة «الدور مختلف عن أي حاجة عملتها».

 وتابعت شيري عادل، أنها سعيدة بالعمل مع المخرج محمد أمين «قدر يخليني أعمل الشخصية بطريقة وشكل مختلف». وأوضحت، أن الفيلم يناقش قضية من وجهات نظر مختلفة، ومن خلال شخصيات لهم وجهات نظر مختلفة كل واحد عن الآخر.

 وأضافت: «كلنا عايشين في بيت واحد والبيوت كلها مفتوحة على بعض، وحياتنا واحدة، وبندخل في حياة بعض».

شيرى عادل طارق صبري

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