عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في 7 مدن جديدة.. أحصل على شقة تمليك من الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لطرح جديد يشمل محلات تجارية ووحدات سكنية بالمزاد العلني، خلال أيام بأنظمة سداد متنوعة محلات تجارية ووحدات سكنية في 7 مدن.

وتبدأ  مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بمشروعات (٦ أكتوبر - الشيخ زايد - المقطم - الغردقة - بورسعيد - سوهاج- دمياط).

وتقدم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة

شروط الطرح وطريقة التقديم:

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أن طروحات الهيئة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على سداد 50% من ثمن الوحدة قبل التسليم عبارة عن دفعة جدية الحجز ثم دفعة تعاقد واستلام.

وتابع: ستأتي طروحات الهيئة بأنظمة سداد تناسب المتقدمين عن طريق سداد 50 ألف جنيه دفعة مقدم جدية الحجز، ثم يتم استكمالها إلى 20% من ثمن الوحدة، على أن تصل إلى 30% عند الاستلام.

أقساط على 10 سنوات

وكشف أنه سيتم سداد باقي ثمن الوحدة على هيئة أقساط على مدد سداد تصل لـ10 سنوات، محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي.

الإسكان الاجتماعي البنك المركزي البناء والإسكان الهيئة العامة لتعاونيات البناء الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

إصابة جديدة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدة غياب نجم الفريق

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ.. بيان عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.. فيديو

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

سفارة الاحتلال في واشنطن: أعداد القتلى ارتفعت إلى ألف شخص

استقلال الصحافة تدين الإعتداءات الوحشية من قوات الإحتلال على الفلسطينيين

استشهاد اثنين من قيادة حركة حماس الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدكتورة قالت لي ازاي مموتش .. ١٠ معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

على طريقة محمد رمضان.. زينة تستعرض أسطول سيارات وتعلق: هو ده التواضع

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

فيديو

ارتفاع الذهب وتراجع الدولار ..ماذا يحدث بالأسعار ؟

تفاصيل إصابة كريم عبدالعزيز بجلطة في إنجلترا |فيديوجراف

عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ