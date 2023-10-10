في 7 مدن جديدة.. أحصل على شقة تمليك من الإسكان الاجتماعي

تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لطرح جديد يشمل محلات تجارية ووحدات سكنية بالمزاد العلني، خلال أيام بأنظمة سداد متنوعة محلات تجارية ووحدات سكنية في 7 مدن.

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بمشروعات (٦ أكتوبر - الشيخ زايد - المقطم - الغردقة - بورسعيد - سوهاج- دمياط).

وتقدم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة

شروط الطرح وطريقة التقديم:

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أن طروحات الهيئة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على سداد 50% من ثمن الوحدة قبل التسليم عبارة عن دفعة جدية الحجز ثم دفعة تعاقد واستلام.

وتابع: ستأتي طروحات الهيئة بأنظمة سداد تناسب المتقدمين عن طريق سداد 50 ألف جنيه دفعة مقدم جدية الحجز، ثم يتم استكمالها إلى 20% من ثمن الوحدة، على أن تصل إلى 30% عند الاستلام.

أقساط على 10 سنوات

وكشف أنه سيتم سداد باقي ثمن الوحدة على هيئة أقساط على مدد سداد تصل لـ10 سنوات، محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي.