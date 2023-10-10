الخطوات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لشقتك

تكثف هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان من تحركاتها لتوسيع أنشطتها الكترونيا لمواكبة تطلعات واحتياجات المواطنين بالمدن الجديدة، مع تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة لتنفيذ طلبات مواطني المدن الجديدة.

ونستعرض خطوات التقديم على طلب توصيل عداد مياه دائم

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات



المستندات المطلوبة:



1 - آخر إيصال سداد من البنك

2 - رخصه البناء

3 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه

4 - نموذج التصالح بعد المخالفة

5 - مقايسة الصرف الصحى (اجبارى فى حالة الاراضى)

6 - تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة)

7 - محضر الاستلام

8 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والاشغالات)

بوابة الخدمات الالكترونية

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء العمل للبوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضح وزير الإسكان، أن على من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التى تخصه، وذلك لتقديم طلب مجانى لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة.