بإستاد هزاع بن زايد.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وزامبيا الودية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ومنتخب زامبيا في اللقاء الودي المقرر له السابعة مساء الخميس بتوقيت مصر عن ارتداء المنتخب الوطني القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب زامبيا القميص الأخضر.



حضر الاجتماع الفني مينا سامح إداري منتخب مصر وعبدالله سيد مدير المهمات، وأقيم الاجتماع بإستاد هزاع بن زايد بالإمارات الذي يستضيف ودية منتخب مصر أمام زامبيا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام الجزائر يوم 16 أكتوبر الجاري في الإمارات أيضا، ضمن الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2023 وتصفيات كأس العالم 2026.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخميس المقبل، موعدا لقرعة بطولة أمم إفريقيا 2023 بمدينة أبيدجان الإيفوارية.