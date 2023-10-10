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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطاهري: السادات أول من اقترح وجود حكومة لفلسطين معترف بها.. فيديو

الطاهري
الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن الرئيس أنور السادات قدم الكثير في القضية الفلسطينية وهو عكس التزييف التاريخي الذي تعمدت إليه جماعات الإسلام السياسي وبعض التيارات المتعصبة في تشويه صورة الرئيس السادات، لافتا إلى أن السادات هو أول من اقترح أن يكون لفلسطين حكومة معترف بها في 28 سبتمبر 1972.

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وأوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة اكسترا نيوز، أنه في نوفمبر 1977 كانت الزيارة التاريخية للرئيس السادات لإسرائيل وإلقاء خطابه في الكنيست، والخطاب يؤكد مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل وهو أقوى من تحدث وربما يكون الوحيد عن الحقوق الفلسطينية من داخل إسرائيل وكان أول من أشار لوضع القدس عاصمة لفلسطين.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إلى أنه في عام 1988 انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر وأقر وثيقة إعلان الدولة الفلسطينية، وهو مقترح مصري صدر في عهد الرئيس السادات.

أحمد الطاهري الاتحاد الأوروبي التوجه المصري الرئيس أنور السادات الصحفي أحمد الطاهري القضية الفلسطينية المجلس الوطني الفلسطيني

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