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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطاهري: مصر عملت على منهج يجعل الاعتراف العالمي بالقضية الفلسطينية أمر واقع

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن كل مواطن عربي وفلسطيني يعرف ماذا قدمت مصر على مدار تاريخها الحديث على الأقل تجاه القضايا العربية، لافتا إلى أنه منذ الستينات لم يكن غافلا عن الإدارة المصرية ممثلة في الرئيس جمال عبد الناصر الوضع في فلسطين وغزة.

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وأوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة اكسترا نيوز، أن مصر دعمت الإعلان الفلسطيني عام 1962 بوجود دستور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جولدا مائير قالت لا يوجد شعب اسمه فلسطين، ومصر عملت على منهج قانوني وسياسي وانساني يجعل الاعتراف العالمي بالقضية الفلسطينية أمر واقع.
 

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري ، إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر قبل بمبادرة روجرز عام 1970، وتم النص على القرار 242 الذي يقضى بانسحاب اسرائيل من الاراضي التى احتلتها عام 1967 وإيجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينين مع تقرير وضع القدس والترتيبات المتعلقة بها.

https://www.youtube.com/live/_ajbt4un0I0?si=nFhMaLHsIy7F30Pz

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