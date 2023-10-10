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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار العدوان على غزة يوجه ضربة قاسية لسندات الخزانة الأمريكية

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم "الثلاثاء" مع استئناف التداول، حيث يدرس المستثمرون التأثير السياسي والاقتصادي المحتمل للحرب بين إسرائيل وحماس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية .

وانخفض العائد  على سندات العشر سنوات الأمريكية بما يزيد عن تسع نقاط أساس إلى 4.9843%.

وأعلنت إسرائيل ”حصارا كاملا” على قطاع غزة، وحظرت إمدادات الوقود والمياه والكهرباء إلى المنطقة ردا على الهجوم المفاجئ متعدد المحاور الذي شنته حركة حماس الفلسطينية.

واستمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي، إلى جانب حصار مطبق فرضته إسرائيل على قطاع غزة.

زعم كبير المتحدثين باسم جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني استعاد السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس ونفذوا توغلا واسعا مطلع الأسبوع، وإنه يعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

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