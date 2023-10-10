عاجل| الرئيس السيسي: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في فلسطين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، وأن مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، وذلك حسبما كشفت فضائية اكسترا نيوز في نبا عاجل لها منذ قليل.

الجامعة العربية على خط المواجهة.. جهود وتحركات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني

وتعقد جامعة الدول العربية، اجتماعا طارئا ودورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري غدا الأربعاء، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل التحرك السياسي العربي للتصدي لهذا العدوان، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك وفقا لما أعلنه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

ويتزامن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، مع ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد كبير بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ، بعد إطلاق كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس لعملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في حق الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتنفذ إسرائيل هجوما غاشما وغارات مستمرة على قطاع غزة في عملية أسمتها "السيوف الحديدية" قصفت فيها حتى الآن مئات الأهداف داخل قطاع غزة في واحدة من أكبر الهجمات التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من 20 عاما تستهدف فيها البنى التحتية لقطاع غزة، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 788 شهيدا وأكثر من 4100 جريح ومصاب وفقا للمصادر الرسمية الفلسطينية.