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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة عن احتفالية القضاء على فيروس سي: خلاص انتهينا من المرض

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على احتفالية تتويج مصر بشهادة المستوى الذهبي في مسار مكافحة فيروس "سي"، والتي تمت أمس بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

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وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الثلاثاء، "الف مبروك على هذا الحدث، والذي كان أفضل من رائع، ومجهود رائع بذل في التصدي لهذا الفيروس المميت في مصر".
وتابعت الإعلامية، "امبارح تمت الاحتفالية واستلام شهادة المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي، واخيرا وناس راحت بسبب هذا المرض وخلاص انتهينا من هذا المرض ومصر أصبحت خالية من فيروس سي".
 

 

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