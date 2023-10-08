مفيدة شيحة تقدم نصائح ذهبية للامهات مع عودة الدراسة وترفض اللانش بوكس

قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، نصائح هامة للأمهات في عودة الدراسة، مشيرة إلى أن هناك نصائح هامة في تقديم الأطعمة للأطفال في الوجبات المدرسية.



وخلال فقرة حملت عنوان يوميات الأمهات مع عودة المدراس، قالت مفيدة شيحة، إن بسمع ناس بتعمل كفتة ومكرونة وباستا، ومحتاجين نغير تفكرينا في التعامل مع هذا الجيل.

وأضافت مفيدة شيحة، أن تقديم الأطعمة بدون تقشير او تقطيع للطلاب في اللانش بوكس، متابعة أن :"كنت باخذ سنادوتشات الجبنة البيضة والرومي وتفاح وموز".



واكملت مقدمة برنامج الستات، أن المسؤلية كبيرة على الأمهات، ونحتاج تعليم الأبناء ان يستيقظ مبكرا ويحضر الطعام في اللانش بوكس، وأيضا ان يهتم بدروسة والمذاكرة بجد لان هذا الأمر في صالح الابن في الأساس.

