مفيدة شيحة تطالب بالتصدي للتنمر في المدراس

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، فقرة عن عودة المدارس، حملت عنوان "يوميات الأمهات مع عودة الدراسة".



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن هناك تخوف من ما يعرف التنمر، والمنتشر في المدراس المصرية في الوقت الحالي.

وأضافت مفيدة شيحة، أن هذا الامر في غاية الخطورة ويجب التصدي لها من خلال التكاتف، لافتة إلى أن التنمر كان موجودا في الاجيال السابقة ولكن ليس بهذا السوء.



وقالت مقدمة برنامج الستات، أن المسؤلية كبيرة على الأمهات، ونحتاج تعليم الأبناء ان يستيقظ مبكرا ويحضر الطعام في اللانش بوكس، وأيضا ان يهتم بدروسة والمذاكرة بجد لان هذا الأمر في صالح الابن في الأساس.

