اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.. مفيدة شيحة: مصر عملت انجاز لكل المصريين

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الشعب المصري، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلة: "صباح النصر وشهر الانتصار، وخمسين سنة على يوم الانتصار، ومن حقنا الافتخار بهذا الانتصار".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، يحل علينا اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، والتي انتصر فيها الجيش المصري العظيم على مغتصب الأرض، في معركة هزت العالم، ومصر اليوم في عيد.

وواصلت مفيدة شيحة حديثها: "خلي اللي يقول يقول، ومصر عملت إنجاز لكل المصريين، وكل سنة وأنتم طيبين، وخمسين سنة أكتوبر، خمسين سنة نصر لمصر".