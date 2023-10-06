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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفيدة شيحة لهاني الناظر: ربنا يديم علمك وعطاءك وترجع لنا بألف سلامة

هانى الناظر ومفيدة
هانى الناظر ومفيدة شيحة

تمنت الإعلامية مفيدة شيحة، الشفاء العاجل للدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وخلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت مفيدة شيحة:"طول عمرك رمز للعطاء والإنسانية ومحب للغير بعلمك ومعلوماتك، ربنا يديم علمك وعطاءك وترجع لنا بألف سلامة". 


وفي وقتا سابق، طلب الدكتور محمد هاني الناظر استشاري الجلدية، و نجل الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الدعاء لوالده لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

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IMG-20231006-WA0010

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