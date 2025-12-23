نائب محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية تكريم المبدعين بالملتقى الثقافي للشباب

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، احتفالية تكريم المبدعين و الفنانين المشاركين بفعاليات الملتقى الثقافي للشباب الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر، التي أقيمت على مسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس و الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس، والأستاذة ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.

وأعربت نائب المحافظ في كلمتها عن بالغ تقديرها للدعم والرعاية التي يوليها المجلس للأنشطة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، و المتمثل في إنفراد المحافظة بأكبر نسبة من منح التفرغ للمبدعين و الفنانين ، مشيرة إلى الاتفاق على تنظيم ملتقى ثقافي بمركز الفرافرة خلال الفترة المقبلة

كما شهدت الاحتفالية عرض استعراض فني لفرقة إبداع التابعة لقصر ثقافة الطفل بالخارجة و تكريم عدد من الشعراء و الفنانين التشكيليين و الموهوبين من أبناء المحافظة.

وفي الختام، أهدت نائب المحافظ درع المحافظة للأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والذي قدم بدوره درع المجلس لنائب المحافظ؛ تقديرًا للجهد المبذول خلال الإعداد والتنفيذ للملتقى.

من ناحية أخرى، افتتحت مجدي معرض الحرف التراثية و الفنون التشكيلية المقام على هامش الاحتفالية كما تفقدت معرض الكتب المُهداة من المجلس للمحافظة والذي يضم ٥٠٠ كتابًا في الفنون الأدبية المختلفة.