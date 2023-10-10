رئيس حزب الاتحاد: استقواء قيادات الحركة المدنية بالخارج خيانة للوطن وللشعب المصري

انتقد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المحاولات التي يقوم بها بعض قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، وعلى رأسهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، للاستقواء بالخارج، والتي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد مصر استحقاق دستوري هو الأرفع، ما يكشف عن النوايا غير السليمة التي يسعى إليها بعض قيادات تلك الحركة التي لم ير منها الشعب المصري أي خير على الإطلاق.

ووصف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ تلك المحاولات اليائسة التي يقوم بها أكمل قرطام، بأنها خياة للوطن وللشعب المصري، الذي خرج في 30 يونيو ثائرًا على الجماعة التي سارت على هذا النهج القائم على الاعتماد على الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحركة المدنية تسلك نفس هذا المسار، الذي يهدد الأمن القومي المصري ويمثل خروجًا على قوانينها.

وهاجم رضا صقر رئيس حزب المحافظين صاحب تلك الدعوات، قائلًا: "من هو أكمل قرطام؟ وما تاريخه في الحياة السياسية والشعبية المصرية؟، وماذا قدمت تلك الحركة للحياة السياسية والشعب المصري؟ وأين هي من الشارع والمواطن؟ حتى تستنجد بالخارج.

وشدد رئيس حزب الاتحاد أننا أمام عملية سياسية ديمقراطية، وانفتاح غير مسبوق للمجال العام، تمارس فيه الأحزاب السياسية نشاطاتها بكل حرية، وقد أعطى الحوار الوطني دفعة قوية لتهيئة المناخ السياسي بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي نتجت عنه وجود شخصيات من جميع التيارات مرشحة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات التي أطلقها أكمل قرطام تتنافى مع الواقع السياسي المنفتح الذي نعايشه جميعا كأحزاب سياسية.