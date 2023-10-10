وزيرة الصحة الفلسطينية: نشيد بالجهود المصرية رئيساً وحكومة وشعباً على دعمهم

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية انها تواصلت مع دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري لبحث آليات إدخال الدعم الصحي لأهلنا في قطاع غزة، وكذلك علاج الجرحى الفلسطينيين في الجمهورية العربية المصرية.

واضافت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال اجتماع خلية الطوارىء في وزارة الصحة لمتابعة الأوضاع الصحية في قطاع غزة: نشيد بالجهود المصرية رئيساً حكومة وشعباً على دعمهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إرسال 65 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى دولة فلسطين لدعم الأشقاء المصابين في قطاع غزة، بالتزامن مع تطورات الوضع الراهن هناك، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت شحنة المساعدات الطبية مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين، وسرنجات ومضخات للمحاليل.