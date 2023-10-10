عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قصف معبر رفح.. شاحنات غذائية مصرية تعود أدراجها كانت في طريقها لغزة

معبر رفح
معبر رفح

أفاد موقع يورو نيوز، بأن هناك شاحنات مصرية محملة بالمواد الغذائية توجهت نحو قطاع غزة عادت أدراجها بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا بالقرب من معبر ومدينة رفح في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلامية، أنه تم استشهاد 18 شخصا فى الغارات الإسرائيلية التي شنتها اليوم على رفح جنوبى قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع، منذ السبت الماضي.

العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة

نزوح أكثر من 187 ألف شخص داخليًا في قطاع غزة.. تفاصيل

قطاع غزة شاحنات مصرية الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح رفح جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

شاهد.. لحظة قصف المدفعية الإسرائيلية قذائف حارقة على ‎لبنان

تسريب صوتي لـ مبارك يكشف خطة نتنياهو الخبيثة لتوطين الفلسطينيين في سيناء| ماذا قال؟

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

موضوعات متعلقة

شكري يحذر من توسيع رقعة الصراع .. مباحثات مصرية - إيرانية بشأن أزمة غزة

شاهد.. رعب طفلة فلسطينية من العدوان الإسرائيلي على غزة

849 شهيدا و4360 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية

العاهل الأردني يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة

نزوح أكثر من 187 ألف شخص داخليًا في قطاع غزة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ لتوفير إمدادات إلى غزة والضفة الغربية

الكونجرس الأمريكي يطالب حماس بوقف الهجمات وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الجثث

شكري: مصر مستمرة في مساعيها لتبني مسار التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

الصحة الفلسطينية: المستودعات فرغت بالكامل.. ونشكر الرئيس السيسي

رسالة هامة.. إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إرسال أمريكا أكبر حاملة طائرات لإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان الوزن.. رحاب الحمل تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة |صور

ملك الإصابات يعلن الاعتزال.. قصة مباراة أنهت مسيرة أمير الموهوبين هازارد

بفستان أسطوري.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار من حفل عقد قرانها

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ