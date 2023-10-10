بعد قصف معبر رفح.. شاحنات غذائية مصرية تعود أدراجها كانت في طريقها لغزة

أفاد موقع يورو نيوز، بأن هناك شاحنات مصرية محملة بالمواد الغذائية توجهت نحو قطاع غزة عادت أدراجها بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح.

وفي وقت سابق، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا بالقرب من معبر ومدينة رفح في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلامية، أنه تم استشهاد 18 شخصا فى الغارات الإسرائيلية التي شنتها اليوم على رفح جنوبى قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن 830 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع، منذ السبت الماضي.