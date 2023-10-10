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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نزوح أكثر من 187 ألف شخص داخليًا في قطاع غزة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 187 ألف شخص نزحوا داخليًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تدمير البنية التحتية والشوارع يعيق حركة الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.
 

وقال المتحدث باسم المكتب، يانس لاركيه في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف، إن أضرارًا لحقت بمرافق الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، مضيفًا أن إسرائيل كانت قد توقفت عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء، مما أدى إلى تقليص ساعات الكهرباء إلى ما بين 3-4 ساعات يوميًا.
 

وكامن قد صرحت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا  جولييت توما إن الوضع المأساوي في المنطقة سيصبح أسوأ بكثير جدا اذا تم تشديد الحصار المفروض علي قطاع غزة .

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن في وقت سابق عن حصار كامل على قطاع غزة ووصف مقاتلي "حماس" بـ"الحيوانات البشرية". 

فيما قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بدوره إنه أمر بقطع المياه على الفور. 

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