عفيفي: الأزمة الفلسطينية هي قضية مصر الأولى.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأساسية والأولي في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر لديها عقيدة ثابته تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى الآن.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اكسترا نيوز" ، أن مصر علي مدار التاريخ تقوم علي حل النزاع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حتي يتم تسوية النزاع وتأسيس دول لكل من الطرفين.

وتابع جميل عفيفي، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومن بعده الرئيس مبارك قاموا بتقديم العديد من المبادرات من أجل تسوية النزاع.