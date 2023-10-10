تحولت لكوم تراب.. لقطات تظهر حجم الدمار الهائل في غزة بعد القصف الإسرائيلي

شهدت غزة دمار شامل في كافة القطاعات وتحولت منازلها ومؤسساتها وحتى قطاعها الصحي إلى رماد نتيجة القصف العنيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.

قطاع غزة

وكان قد أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه منذ بداية القتال، وبعد أكثر من 80 ساعة، هاجم الجيش الإسرائيلي 2329 هدفاً في قطاع غزة، منها 1034 "هدفاً قوياً"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

قطاع غزة

وأسفرت عمليات القصف الإسرائيلية لغزة، عن حدوث عشرات المجازر بحق المدنيين بقطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد ما يقارب 1000 شهيد، وحدوث آلاف الإصابات، أغلبها من الأطفال والنساء، وكبار السن، مع هدم عشرات المنازل داخل القطاع.