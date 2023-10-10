جو بايدن: نقف مع إسرائيل وندعمها .. وحماس ليس لها الحق فيما تفعله

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إن أكثر من ألف مدني ذُبحوا في إسرائيل من بينهم 14 أمريكيا قُتلوا، ورضع قُتلوا وعائلات برمتها ذُبحت على يد حماس.

بايدن يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "بايدن"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه كانت هناك لحظات صعبة جدا مؤلمة لن تغادر أذهان العائلات، والكثير من العائلات تنتظر أخبار من سُجنوا ومن قُتلوا، وهناك من هم كانوا على كراسي متحركة ومسنين، وهذا كان ضد أي قانون أخلاقي وهذا مريع.

واستكمل: "في هذه اللحظات يجب أن نكون واضحين، نحن نقف مع إسرائيل، وسنحرض على أن تحصل على ما تريده للدفاع عن نفسها، وعن الشعب الإسرائيلي، للدفاع عن نفسه ضد هذه الهجمات".

واستكمل، أنه لا يوجد تبرير للهجمات، وحماس ليس لها الحق بما فعلته، والشعب الإسرائيلي تعرض للقتل، وهناك دم وإرهاب مارسته.