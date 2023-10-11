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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح للدراسة في اليابان لعام 2023/2024

منح طلابية
منح طلابية

 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق الرئاسة لمبادرة برنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واعى ومثقف من الشباب المصـرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة

 


أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الادارة المركزية للبعثات) عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منحاً دراسية لقضاء فصل دراسي او عام دراسي للمرحلة الجامعية الاولى في إطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم ، على أن يتم التقديم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات www.cdm.edu.eg إعتباراً من 12/10/2023 حتى 23/11/2023 وارفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع ويتم تسليم الملف الورقي للمقبولين بعد إعلان النتيجة  شاملاً كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـ

مدة الدراسة باليابان كما يلى:ـ

- فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الاولى
- عام اكاديمي للمرحلة الجامعية الاولى

واوضحت أن جميع المخصصات المالية المقررة وفقاً للتمويل المتاح وقد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقا لظروف و رؤية الوزارة و لما تقرره الدولة المصرية و وزارة التعليم العالي و كذلك إدارة البعثات و اللجنة التنفيذية، وتتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر ذهاباً وعودة – الاقامة   – المعيشة – رسوم الجامعة  ) ولا تتحمل البعثات ايه نفقات عن اصطحاب الأسرة او مرافقين
هذه البعثة متاحة لجميع التخصصات.


شروط التقدم:

ـ الا يزيد السن عن 22 عاما في تاريخ بداية الإعلان .

- أن يكون المتقدم قد قضى العام الدراسي الأول على الاقل بالجامعة ، ولا يجوز السفر خلال العام الأخير.أن يكون مقيداً  بجامعة مصريه حكومية أو أهلية.

- أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جداً  في السنوات السابقة ( كل عام على حدى)  

- ان يكون بيان التقديرات  المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدى ومعتمد ومختوم ان يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى.

- الاوراق المطلوبة عند التقدم للإعلان : بيان قيد معتمد من الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية تفيد بأن الدارس في الفرقة المقيد بها. شهاده باللغة العربية بتقديرات الاعوام السابقة ) ( كل عام على حدى )  توضح التقدير الحاصل عليه الطالب على ألا يقل عن GPA3.2 او جيد جداً .شهاده تأجيل التجنيد او الاعفاء منها بالنسبة للذكور.صورة شهاده الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر إن وجد ( ان يكون ساري لمدة عامين ) موافقة الجامعة المصرية الحكومية أو الأهلية التي يدرس بها بترشحه للمنحة(موافقة أ.د./عميد الكلية) خطاب قبول مبدئي باحد الجامعات باليابان موقع من الجامعة أو المشرف الاكاديمى المسئول فى الجامعة اليابانية موضح به توافر مواد دراسية في التخصص باللغة الانجليزية ما عدا أقسام اللغة اليابانية( يراعى ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية التى يدرس بها الطالب  والجامعة اليابانية ) خطاب من الجامعة بمصر موضح به عما إذا كانت الاتفاقية المنعقدة مع الجامعة باليابان بمصروفات دراسية أو بدون في مجال التخصص.

Jobs Education إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي ادارة البعثات التعليم العالي والبحث العلمي المبادره المصريه اليابانيه للتعليم

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