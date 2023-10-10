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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ترسل الولايات المتحدة قوات برية إلى إسرائيل؟

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى إسرائيل.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن لا تعرف العدد الدقيق للرهائن الأمريكيين لدى حركة حماس، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وأوضح سوليفان أن الجيش الأمريكي أرسل حاملة طائرات ليس لردع حماس وإنما كل من يهدد الأمن في المنطقة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية و قطاع غزة.

 وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

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