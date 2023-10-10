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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وعلامات تكشف سرطان الثدي عند الرجال.. يجب الانتباه إليها

سرطان الثدي عند
سرطان الثدي عند الرجال

قال الدكتور عصام البقلي استشاري جراحات التجميل، إن سرطان الثدي عند الرجال نادر جدًا، ولكنه يمكن أن يحدث.

وأكد البقلي لـ صدى البلد، أنه من المهم أن تكون على دراية بالأعراض والعلامات التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان الثدي لدى الرجال. إليك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها:

1. تورم أو كتلة في الثدي: يمكن أن يظهر تورم أو كتلة صلبة في الثدي أو في المنطقة القريبة من الحلمة. قد يكون الورم مؤلمًا أو غير مؤلم، ويزداد حجمه مع مرور الوقت.

2. تغيرات في الحجم أو الشكل: يمكن أن يشهد الثدي تغيرًا في الحجم أو الشكل، مثل انتفاخ غير طبيعي أو تجاعيد في الجلد، أو انسحاب الحلمة داخليًا.

3. إفرازات من الحلمة: قد يحدث تسرب أو إفرازات غير عادية من الحلمة، قد تكون دموية أو شفافة أو زلالية.

4. تغيرات في الجلد المحيط: يمكن أن تشهد البشرة المحيطة بالثدي تغيرًا في اللون أو التهابًا أو تقرحًا.

5. تورم في العقد الليمفاوية: يمكن أن يشهد العقد الليمفاوية في الإبط تورمًا أو انتفاخًا.

إذا لاحظت أي من هذه العلامات أو كان لديك أي احتباس أو قلق بشأن صحة ثديك، فمن المهم مراجعة الطبيب فورًا للتقييم والتشخيص الدقيق. يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة، مثل التصوير بالأشعة والتصوير بالماموغرام وأخذ عينة للتحليل النسيجي (البيوبسي) إذا لزم الأمر، لتحديد التشخيص ووضع خطة العلاج المناسبة.

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