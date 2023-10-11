عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

16 صورة ترصد بدء تطبيق التعليم بالليجو في المدارس لتنمية ذكاء الطلاب| تفاصيل

التعليم بالليجو
التعليم بالليجو

شهدت المدارس المصرية خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، تفعيل برنامج الليجو مع طلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية؛ لتحقيق متعة التعلم القائم على اللعب.

ويهدف برنامج الليجو إلى تنمية مهارات التلاميذ الفكرية والحركية وتنمية قدراتهم الذهنية، لتحويل البيئة التعليمية إلي بيئة جاذبة للطفل تساعد علي تنمية مهاراتهم وتعمل علي زيادة التركيز والشعور بالمسئولية وتنمية روح التعاون و المشاركة بين التلاميذ.

برنامج الليجو ، هو برنامج يقوم على التعلم عن طريق اللعب ، حيث اكتشف العلماء ان الممارسة العملية للطفل من خلال بعض الألعاب التي ينمي بها ذكاءه؛ ترسخ المعلومة في أذهانه، كما أن جو التعلم من خلال اللعب ينشر السعادة والتعاون والمحبة وتبادل المعرفة والخبرة بين الطلاب.

تدريب على برنامج الليجو

وقد تم تدريب المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، على برنامج الليجو، وهو تدريب برعاية منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهلال الأحمر ، ويستخدم كاستراتيجية في المناهج الدراسية ويستهدف جميع الإدارات وبعض المدارس المستهدفة داخل كل إدارة تعليمية.

واتسم التدريب بالتفاعل بين المتدربين و تبادل الأفكار و الرؤي و الخبرات لتحقيق الاستفادة المرجوة من التدريب.

وشارك المتدربون في ورش العمل الخاصة بتدريب الليجو، والقائمة علي فكرة التعلم من خلال مكعبات الليجو .

- تعزيز المهارات الحركية الدقيقة
- تنمية المهارات الاجتماعية
- التشجيع على الإبداع
- التدريب على حل المشكلات
- تعزيز مهارات التواصل
- التدريب على الإصرار
- زيادة الثقة بالنفس  
-  تطوير مهارات التفكير والتخطيط
- تعزيز مهارات العلوم
- جذب الطفل إلى عالم التكنولوجيا والهندسة
- تعزيز مهارات الرياضيات

جدير بالذكر أن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم والتعليم بالقاهرة، عقدت اجتماعا لمسئولى وحدة التدريب بالإدارات التعليمية في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ، وتضمن الاجتماع مناقشة الآتى :

- تنفيذ برنامج قاعدة بيانات لتقليل الاستخدام من الورقيات .

- تطبيق برنامج الليجو بالمدارس و مناقشة بعض المشكلات التى تواجههم لاستمرار البهجة والمرح للوصول للأهداف التعليمية باستخدام اللعب .

التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
التعليم بالليجو
الليجو طلاب المدارس برنامج الليجو التلاميذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

ترشيحاتنا

"عهد الأمان ومفهومه".. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعد تعديلها

محلل فلسطيني لـ صدى البلد: الحرب مع الاحتلال ستطول.. ونهايتها في حالة واحدة

مسؤول فلسطيني: وقود تشغيل الكهرباء بـ غزة يكفي 12 ساعة فقط

إسرائيل: نعمل مع أمريكا ومصر لتسهيل مغادرة الأمريكيين لـ غزة

لأول مرة منذ حرب لبنان.. جيش الاحتلال يستخدم سلاحا خارقا في قصف غزة

الليلة.. الأهلي يواجه سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ