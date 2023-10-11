16 صورة ترصد بدء تطبيق التعليم بالليجو في المدارس لتنمية ذكاء الطلاب| تفاصيل

شهدت المدارس المصرية خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، تفعيل برنامج الليجو مع طلاب الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية؛ لتحقيق متعة التعلم القائم على اللعب.

ويهدف برنامج الليجو إلى تنمية مهارات التلاميذ الفكرية والحركية وتنمية قدراتهم الذهنية، لتحويل البيئة التعليمية إلي بيئة جاذبة للطفل تساعد علي تنمية مهاراتهم وتعمل علي زيادة التركيز والشعور بالمسئولية وتنمية روح التعاون و المشاركة بين التلاميذ.

برنامج الليجو ، هو برنامج يقوم على التعلم عن طريق اللعب ، حيث اكتشف العلماء ان الممارسة العملية للطفل من خلال بعض الألعاب التي ينمي بها ذكاءه؛ ترسخ المعلومة في أذهانه، كما أن جو التعلم من خلال اللعب ينشر السعادة والتعاون والمحبة وتبادل المعرفة والخبرة بين الطلاب.

تدريب على برنامج الليجو

وقد تم تدريب المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي الحالي، على برنامج الليجو، وهو تدريب برعاية منظمة اليونيسف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهلال الأحمر ، ويستخدم كاستراتيجية في المناهج الدراسية ويستهدف جميع الإدارات وبعض المدارس المستهدفة داخل كل إدارة تعليمية.

واتسم التدريب بالتفاعل بين المتدربين و تبادل الأفكار و الرؤي و الخبرات لتحقيق الاستفادة المرجوة من التدريب.

وشارك المتدربون في ورش العمل الخاصة بتدريب الليجو، والقائمة علي فكرة التعلم من خلال مكعبات الليجو .

- تعزيز المهارات الحركية الدقيقة

- تنمية المهارات الاجتماعية

- التشجيع على الإبداع

- التدريب على حل المشكلات

- تعزيز مهارات التواصل

- التدريب على الإصرار

- زيادة الثقة بالنفس

- تطوير مهارات التفكير والتخطيط

- تعزيز مهارات العلوم

- جذب الطفل إلى عالم التكنولوجيا والهندسة

- تعزيز مهارات الرياضيات

جدير بالذكر أن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم والتعليم بالقاهرة، عقدت اجتماعا لمسئولى وحدة التدريب بالإدارات التعليمية في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ، وتضمن الاجتماع مناقشة الآتى :

- تنفيذ برنامج قاعدة بيانات لتقليل الاستخدام من الورقيات .

- تطبيق برنامج الليجو بالمدارس و مناقشة بعض المشكلات التى تواجههم لاستمرار البهجة والمرح للوصول للأهداف التعليمية باستخدام اللعب .

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو

التعليم بالليجو