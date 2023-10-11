ناقد رياضي يكشف كواليس وأسرار استعدادات المنتخب الوطني لمواجهتي زامبيا والجزائر|فيديو

قال هاني عبدالصبور الناقد الرياضي، إن المعسكر المصري لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم في الإمارات هو أول معسكر منذ قيادة وري فيتوريا للمنتخب الوطني ليكون معسكرًا ذا أهداف محددة لمواجهة اثناي من المنافسين الكبار في أفريقيا «زامبيا» و«الجزائر».

وأوضح عبد الصبور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المُذاع عبر قناة إي تي سي أن هذه اللقاءات بروفة لبطولة الأمم الأفريقية 2023.

اختيار اللاعبين لايعتمد على أدائهم في الفترة الأخيرة

وأشار إلى أن كل المعسكرات السابقة المماثلة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية كانت مع منتخبات مجهولة أو ضعيفة لا ترقى لمستوى البطولة ولا الفرق المشاركة.

وأضاف أن اختيار محمد صبحي لحراسة المرمى لا يعود لمستواه في مباراة أو اثنين ولكن على أدائه طوال الموسم الرياضي وأن معه محللين أداء وفنيين يقومون بتحليل أداء اللاعبين واختيارهم بناء على معطيات.

وشدّد على أن اختيار اللاعبين لايعتمد على أدائهم في الفترة الأخيرة ولكن بناء على مشاركتهم في مجموعة مباريات .

وعن مستقبل فيتوريا مع المنتخب الوطني قال عبد الصبور إنه ليس هناك شروط جزاءية حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية وأنه في حالة تحقيق إنجاز ومستوى لافت في كأس الأمم الأفريقية سيستمر فيتوريا كمدرب للمنتخب المصري أما عدا ذلك فسيتعرض لهجوم وضغط سيصعب من استمراره.

