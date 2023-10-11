بدايته السيئة.. موقف قوي من كولر بشأن موديست مع الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قام بتقييم بداية الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق، الباهتة مع المارد الأحمر.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كولر يدعم موديست بقوة في الفترة الحالية ولم يضعه بعد في موضع التقييم لاقتناعه بعدم جاهزيته البدنية لغيابه الطويل عن الملاعب في الفترة الماضية.

حتحوت: كولر يدعم موديست رغم بدايته السيئة مع الأهلي

وأشار حتحوت، إلى أن كولر يرى أن موديست يخضع للتقييم بعد وصوله للجاهزية البدنية اللازمة من أجل الحكم عليه بشكل كامل، خصوصًا وأنه يملك إمكانيات فنية عالية وخبرات كبيرة تجعله إضافة للفريق في البطولات المختلفة حال وصوله لفورمة المباريات والجاهزية اللازمة.