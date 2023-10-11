عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدايته السيئة.. موقف قوي من كولر بشأن موديست مع الأهلي

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قام بتقييم بداية الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الفريق، الباهتة مع المارد الأحمر.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كولر يدعم موديست بقوة في الفترة الحالية ولم يضعه بعد في موضع التقييم لاقتناعه بعدم جاهزيته البدنية لغيابه الطويل عن الملاعب في الفترة الماضية.

حتحوت: كولر يدعم موديست رغم بدايته السيئة مع الأهلي

وأشار حتحوت، إلى أن كولر يرى أن موديست يخضع للتقييم بعد وصوله للجاهزية البدنية اللازمة من أجل الحكم عليه بشكل كامل، خصوصًا وأنه يملك إمكانيات فنية عالية وخبرات كبيرة تجعله إضافة للفريق في البطولات المختلفة حال وصوله لفورمة المباريات والجاهزية اللازمة.

كولر أنطوني موديست المارد الأحمر الأهلى حتحوت هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

ترشيحاتنا

بايدن لـ نتنياهو: لو واجهت أمريكا ما تتعرضون له لكان ردنا حاسمًا

حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى شرق المتوسط

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: استخدم مواهبك

الكاتب الصيني مو يان الحاصل على نوبل..ما علاقته بنجيب محفوظ وجمال الغيطاني؟

رزق واسع وقوة فى البدن ونعم لا حصر لها بذكر واحد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه رسائل قوية بعد العدوان على غزة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدفين في 4 دقائق.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر| تعرف عليها

كيف تعرف أنك مصاب بمرض السكري؟.. 8 أعراض مبكرة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ