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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم منتخب ألمانيا: «موديست» هينجح مع الأهلي.. وصلاح استثنائي وتمنيت مُزاملته

صدى البلد

علّق بيير ليتبارسكي نجم المنتخب الألماني المتوج بكأس العالم 90، على صفقة انضمام الفرنسي أنطوني موديست إلى الأهلي.

وقال  بيير ليتبارسكي، في تصريحات عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: “موديست لاعب رائع وسينجح مع الأهلي”.

وتابع: “أتابع منتخب مصر وأعرف محمد صلاح جيدًا، عمر مرموش لاعب رائع وظهر بشكل جيد مع فولفوسبورج”.

وأضاف: “الدوري الإنجليزي البيئة المناسبة لـ محمد صلاح للتألق وتسجيل الأهداف، محمد صلاح لاعب استثنائي وكنت أتمنى مزاملته”.

وواصل: “محمد صلاح أفضل مهاجم وجناح في العالم خلال الوقت الحالي، كأس العالم 90 أهم بطولة في مسيرتي، واللعب مع لاعبين أمريكا الجنوبية ساعدني على التألق”.

واختتم: “منتخب ألمانيا لم يظهر بشكل جيد منذ تتويجه بمونديال 2014،  ألمانيا الآن لا تمتلك مهاجم سوبر يُسجل ويصنع الأهداف بشكل دائم، هاري كين لاعب استثنائي يمتلك قدرات خاصة”.

صلاح محمد صلاح بيير ليتبارسكي موديست الأهلى

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