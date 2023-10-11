مفيش لاعب وقف جنبي.. تعليق مؤثر من نجم الزمالك بعد أزمته الأخيرة

أكد يوسف حسن لاعب فريق الزمالك، أنه لا يوجد أي شخص سأل عنه فى الزمالك ولم يقف بجواره أى شخص بعد الإصابة التي عانى منها، خلال الفترة الماضية.

وتابع حسن خلال تصريحات لبرنامج "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "أعاني من الإصابة منذ 5 أشهر ولا يوجد أى شخص وقف بجواري وفى النهاية يقال إنها مزمنة وهذا غير صحيح".

وأضاف يوسف حسن: "أنا كنت شاركت مع فيريرا أمام المقاولون وتعرضت للإصابة ثم تم علاجي وذهبت للإنضمام للمنتخب ومن هنا تجددت الإصابة، وبعد تجدد الإصابة كان لابد من إجراء عملية ولكن لم يحدث ذلك وتحدثت مع مسؤولو النادي بالكامل ولا أحد يجيب".

تعليق مؤثر من نجم الزمالك بعد أزمته الأخيرة

واستطرد لاعب الزمالك: "في النهاية قيل لي نادي الزمالك ليس به أي أموال من أجل إجراء جراحة، والأزمة أيضًا أنني لم أتقاضى أى مستحقات مالية خلال الـ5 أشهر لي فى نادي الزمالك، وكأن لا يوجد لي وجود مع الفريق".

واختتم: "خلال الفترة الأخيرة تواصل معي هشام نصر وبالفعل ذهبت معه لدكتور ووعدني بالوقوف بجواري، وبالنسبة للاعبي نادي الزمالك لم يقف أحد بجواري".