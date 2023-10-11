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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لا نخوض معارك.. هاني العتال يتوعد بصفقات سوبر لـ الزمالك

صدى البلد

كشف هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على مقعد نائب الرئيس فى الانتخابات المقبلة ، عن اماله لفك القيد عن فريق كرة القدم وإبرام صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية ، كاشفا إنه ساهم مع عدد من المحبين لنادي الزمالك من بينهم مرشحين فى الإنتخابات المقبلة فى إنشاء صندوق لدعم خزينة القلعة البيضاء.


وكشف العتال ، فى برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، مع محمد أبو العلا، إنه تم فتح حساب باسم نادي الزمالك ، فى شهر أغسطس، من قبل قراره بخوض الإنتخابات حيث كان الهدف منه محاولة فك القيد قبل يوم  14 سبتمبر الماضي، لكن المشكلة ان قيمة الغرامة البالغة مليون  و460 الف دولار، لم يتم تجميعها كاملة لذلك تم تخصيص جزء منها لتسديد المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب الأربعة حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وإبراهيما نداي وسامسون إكينولأ، قبل أن يتم فسخ تعاقداتهم. 


وقال المرشح على مقعد نائب الرئيس، إنه يرفض مصطلح صندوق التبرعات،  مؤكدا إنها يسميها من محبين للزمالك اللذين ليس من بينهم أعضاء فى الزمالك. 


وكشف هاني العتال، أنه قرر خوض الإنتخابات المقبلة على مقعد نائب الرئيس، عقب فتح باب الترشيح،  للانتخابات، التى جاءت بشكل مفاجئ بعد قرار استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور عماد البناني.

موقف العتال من حسين لبيب في انتخابات الزمالك


وكشف العتال، إنه كان يتواصل مع حسين لبيب، بعد فتح باب الترشيح، لكن لم يتم الإتفاق على وجهات النظر، وفى النهاية قرر خوض الإنتخابات على مقعد نائب الرئيس، كمرشح مستقل مع التأكيد  إنه على علاقة طيبة بجميع المرشحين ويلتقى بهم خلال الجولات الانتخابية خاصة حسين لبيب وفاروق جعفر وهشام نصر وأحمد عبد الغني .
وقال العتال المرشح المحتمل على مقعد نائب الرئيس، إنه يرفض مسمى معركة مؤكدا أن على أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، أن ينظروا للانتخابات على آن المرشحين لايخوضو معارك وأن كل شئ سوف ينتهي بعد 20 أكتوبر ويجب أن يكون الجميع يدا واحدة لمصلحة نادي الزمالك مشيرا إلى أن إنتخابات الزمالك هذه المرة تختلف عن الإنتخابات الماضية التى كانت مليئة بالأجواء الساخنة.


وأكد نائب رئيس نادي الزمالك السابق،  إنه على استعدادا من الان على التعاون مع مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، حتى فى حالة عدم توفيقه لان هدفه هو المصلحة العامة مضيفا أنه سوف يمد يده لجميع المرشحين، كما سيتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة اذا كتب له النجاح واعتلى مقعد نائب الرئيس.

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