مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 11-10-2023، العديد من المباريات في التوقف الدولي، بالإضافة إلى بعض المباريات المحلية في القسم الثاني من الدوري المصري.

مباريات الدوري المصري القسم الثاني

دلفي ضد الهلال بالضبعة - 4 عصرا

الأسكندرية للبترول ضد م ش كوم حمادة - 4 عصرا

سبورتنج ضد طلائع الاسطول - 4 عصرا

ألعاب دمنهور‏ ضد الأوليمبي - 4 عصرا

الحمام ضد المجد السكندري - 4 عصرا

بايونيرز ضد تلا - 4 عصرا

بلقاس ضد بني عبيد‏ - 4 عصرا

نبروه‏ ضد المنصورة - 4 عصرا

مالية كفر الزيات ضد صيد المحلة - 4 عصرا

كفر الشيخ‏ ضد القزازين- 4 عصرا

مباريات ودية

ويلز ضد جبل طارق - 9:45

جزر السولومون ضد فاناتو - 5 صباحا

بابوا نيو جيني ضد كاليدونيا الجديدة - 8 صباحا