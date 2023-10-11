مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء، الموافق 11-10-2023، العديد من المباريات في التوقف الدولي، بالإضافة إلى بعض المباريات المحلية في القسم الثاني من الدوري المصري.
مباريات الدوري المصري القسم الثاني
دلفي ضد الهلال بالضبعة - 4 عصرا
الأسكندرية للبترول ضد م ش كوم حمادة - 4 عصرا
سبورتنج ضد طلائع الاسطول - 4 عصرا
ألعاب دمنهور ضد الأوليمبي - 4 عصرا
الحمام ضد المجد السكندري - 4 عصرا
بايونيرز ضد تلا - 4 عصرا
بلقاس ضد بني عبيد - 4 عصرا
نبروه ضد المنصورة - 4 عصرا
مالية كفر الزيات ضد صيد المحلة - 4 عصرا
كفر الشيخ ضد القزازين- 4 عصرا
مباريات ودية
ويلز ضد جبل طارق - 9:45
جزر السولومون ضد فاناتو - 5 صباحا
بابوا نيو جيني ضد كاليدونيا الجديدة - 8 صباحا