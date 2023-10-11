استشهد شقيقه.. قصف إسرائيلي يستهدف منزل عائلة الضيف قائد كتائب القسام

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستهداف منزل عائلة زعيم كتائب القسام محمد الضيف بخان يونس في جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من عائلته.

وحسب ما ذكرته “إذاعة الأقصى”، أدى العدوان الإسرائيلي على منزل عائلة محمد الضيف إلى استشهاد شقيقه، وابنه وحفيدته، ولا زال هناك من العائلة تحت الركام.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلة الضيف في قيزان النجار بخان يونس التي تعرضت لقصف مكثف من طائرات الاحتلال طال أيضا العديد من منازل المواطنين.

وأشارت الوكالة الى أن العديد من الشهداء والجرحى لا زالوا تحت ركام المنازل المستهدفة.