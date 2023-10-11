يسبب أمراضا خطيرة.. ظهور متغير جديد من فيروس كورونا في هذه الدولة!

اكتشف خبراء الصحة سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أيرلندا الشمالية (بريطانيا)، حيث أدت السلالة المكتشفة مؤخرًا إلى دخول 19 شخصًا إلى المستشفى وزيادة في حالات العدوى.

تطعيمات كورونا والإنفلونزا

وأكد الخبراء أن هذه السلالة التي تبدو وكأنها جزء من متغير فرعي جديد من نوع Omicron BA.2.86 التي تم اكتشافها مؤخرًا قادرة على إصابة المرضى بأمراض خطيرة. كما حثوا على ضرورة تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا (COVID-19) والإنفلونزا خلال فصل الخريف كإجراء احترازي.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، تم تحديد هذا المتغير الجديد في أغسطس الماضي لكنه يجرى عليه العمل الآن بشكل موسع بعد اكتشاف عدد من الحالات في أيرلندا الشمالية.

ويشير خبراء الصحة حاليا إلى عدم وجود خطر كبير من خلال السلالة الجديدة ولكن هذا الأمر قابل للتغيير في أي وقت. وذكرت صحيفة Mirrorأن تقارير وكالة الصحة العامة (PHA) تشير إلى أن المتغير الجديد لفيروس كورونا COVID-19شهد زيادة طفيفة في الإصابة.

وقالت إدارة الصحة العامة في بريطانيا في بيان لها: "تم الآن تحديد عدد صغير من الحالات المؤكدة لـ BA.2.86في أيرلندا الشمالية. ولا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن هذا المتغير يسبب مرضًا أكثر خطورة أو ينتشر بسهولة أكبر مقارنة بالمتغيرات الأخرى المنتشرة حاليًا."