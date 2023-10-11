وسائل التواصل مع التنمية المحلية للإبلاغ عن شكوى.. تعرف عليها

تهتم وزارة التنمية المحلية بالتواصل مع المواطنين وسماع شكواهم وحلها ، ويشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي القيادات المحلية في المحافظات ، بضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع علي شكواهم والاستجابه لها وحلها في اسرع وقت .

وأكد وزير التنمية المحلية ، أن التواصل مع المواطنين والتواجد بينهم والاستماع الي شكواهم من تهم عوامل تقييم اداء قيادات المحليات.

وسائل التواصل مع المواطنين

وتوفر وزارة التنمية المحلية أكثر من وسيلة للتواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم في اسرع وقت حيث خصصت من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عبر 5 وسائل التي وضعتها للتواصل مع المواطنين، الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected] و فاكس رقم 33374892.



وتتلقي مبادرة صوتك مسموع الشكاوي حول مشاكل الغلال وارتفاع الاسعار والتعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة الاشغالات القمامة البناء المخالف الفساد .

وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، من القيادات المحلية في المحافظات بالاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين .