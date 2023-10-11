عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسائل التواصل مع التنمية المحلية للإبلاغ عن شكوى.. تعرف عليها

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

تهتم وزارة التنمية المحلية بالتواصل مع المواطنين وسماع شكواهم وحلها ، ويشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  علي القيادات المحلية  في المحافظات ، بضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع علي شكواهم والاستجابه لها وحلها في اسرع وقت .

وأكد وزير التنمية المحلية ، أن التواصل مع المواطنين  والتواجد بينهم والاستماع الي شكواهم من تهم عوامل تقييم اداء قيادات المحليات.

وسائل التواصل مع المواطنين 

 

وتوفر وزارة التنمية المحلية أكثر من وسيلة للتواصل مع المواطنين  وتلقي شكواهم في اسرع وقت حيث خصصت من خلال مبادرة  "صوتك مسموع" عبر 5 وسائل التي وضعتها للتواصل مع المواطنين،  الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) ، و البريد الإلكتروني [email protected]  و فاكس رقم 33374892.
 

وتتلقي مبادرة صوتك مسموع الشكاوي حول مشاكل الغلال وارتفاع الاسعار والتعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة الاشغالات القمامة البناء المخالف الفساد .

وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، من القيادات المحلية في المحافظات  بالاستجابة السريعة لشكاوي أو بلاغات المواطنين .

 

مبادرة صوتك مسموع هشام امنة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الشكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: 16 أكتوبر أخر موعيد للتقديم للوظائف الشاغرة بالمحافظات

ترشيحاتنا

العالم يلجأ لمصر.. القاهرة تؤمن المساعدات للأشقاء بغزة وتحذر من أمر خطير

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من استهداف المنشآت النووية في إسرائيل

فرنسا تحظر تظاهرتين مؤيدتين لـ فلسطين في باريس

"عهد الأمان ومفهومه".. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعد تعديلها

محلل فلسطيني لـ صدى البلد: الحرب مع الاحتلال ستطول.. ونهايتها في حالة واحدة

مسؤول فلسطيني: وقود تشغيل الكهرباء بـ غزة يكفي 12 ساعة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ