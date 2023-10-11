مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الزراعي بالقليوبية

لقي شخص مصرعه أثناء عبور الطريق الزراعى أمام قرية سندنهور التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية حيث صدمته سيارة نقل ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبى على الجنة لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد تامر موسى حنفى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث بالطريق الزراعى زمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية ونتج عنه مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.



وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعى مكان الحادث لعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.