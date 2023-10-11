قافلة علاجية مجانية بكفر ربيع في المنوفية على مدار يومين

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى قيام مديرية الصحة اليوم بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية كفر ربيع التابعة لمركز ومدينة تلا وتستمر حتى غدا الخميس 12 أكتوبر الجاري وتخدم قرى " كفر ربيع ، طنوب ، صفط جدام ، العزب المجاورة " .

و تشمل القافلة كافة التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الصحية المتنوعة للأهالى للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لتخفيف العبء عن كاهلهم انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع .



أشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة تشمل تخصصات ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى.



ووجه محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة للقوافل الطبية لتحسين مستوى الخدمة للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصرى وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.