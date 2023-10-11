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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل.. وزير الرياضة يناقش تعظيم دور الكيانات الشبابية بالمحافظات

صدى البلد

*أهم ما تم مناقشته خلال اللقاء..*

*- تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل*

*- تعظيم دور الكيانات الشبابية بمحافظات الجمهورية*

*- تطوير المنصة الوطنية للشباب*

*- التنمية الذهنية للنشء*

*- البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية الشباب وقدراتهم*

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة العليا لوحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، للاستماع لمقترحاتهم ورؤيتهم لتطوير الأعمال ومناقشة عدداً من الملفات الهامة، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

تناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز المشاركة السياسية للشباب خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتعظيم دور الكيانات الشبابية بمحافظات الجمهورية، وآليات تطوير المنصة الوطنية للشباب بعد عام من تدشينها، فضلاً عن مناقشة آليات العمل على تطوير وتعزيز برامج التنمية الذهنية للنشء، بجانب البرامج والأنشطة التي تستهدف تنمية الشباب وقدراتهم.

أكد وزير الشباب والرياضة أن وحدة السياسات بالوزارة هي احدى الآليات الداعمة داخل الوزارة لكافة الإدارات المركزية، بهدف التطوير بشكل دوريّ وفعّال، للارتقاء بالخدمات والأنشطة المقدمة للشباب والنشء، وكذا رصد الاحتياجات والأولويات على مستوى العمل الشبابي.

وأثنى "صبحي" على الجهود المبذولة من قبل وحدة السياسات خلال الفترة الماضية، وكذا الدور الذي يقدمه الخبراء داخل الوحدة، من خلال توحيد الفكر والجهد ونقل الأفكار لخطوات إيجابية، مما يعزز دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات للشباب بصورة لائقة وعصرية، فضلاً عن تقديم الدعم الاستشاري والمؤسسي لتطوير الاعمال، والمساهمة في رسم السياسات الشبابية ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالعمل الشبابي والرياضي.


وأشاد خبراء وحدة السياسات بعمل الوحدة وما قدمته خلال الفترة الماضية، مقترحة عددا من الاجراءات تدعم الخطة الاستراتيجية للوزارة، وعدداً من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تحسين الأداء وتعزيز الابتكار والتميز في العمل.

حضر الاجتماع خبراء وحدة السياسات وهم الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الأسبق، الاستاذ الدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، الاستاذ الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية الرياضية العليا، الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الاوروبية، المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، الدكتور المندوه الحسيني خبير التعليم، النائبة ميرال الهريدي، الدكتورة الشيماء علي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية،  اللواء اسماعيل الفار  رئيس قطاع الشباب،  والدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ورئيس وحدة السياسات، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية  والمجتمعية، الدكتور محمد عبد الدايم المدير التنفيذي للمنصة الوطنية للشباب، وعدد من أعضاء وحدة السياسات.

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