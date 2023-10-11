مصطفى بكري يكشف سيناريو خطير للاحتلال ضد مصر.. تفاصيل

كشف البرلماني والكاتب الصحفي المخضرم مصطفي بكري عن ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي بعد ما يقرب من أسبوع من قصف متواصل لقطاع غزة.

وكتب بكري علي منصة إكس، “تويتر” سابقًا، أن “سيناريو الأيام القادمه خطير، ذلك أن مخطط إنشاء دولة إسرائيل الكبري من النيل إلي الفترات قد بدأ، وتفريغ غزه من سكانها لإقامة دوله في سيناء هو البدايه.”

واضاف بكري: “بعد ذلك ستبدأ اللعبه مع لبنان ومن بعدها سوريا، ثم افتعال أزمه مع مصر بزعم الهجوم علي أهداف إسرائيليه إنطلاقا من سيناء وهلم جرا.”

وأوضح بكري أن “المخطط جاهز وتحرك حاملات الطائرات الأمريكية ليس صدفه،" محذرًا: “لايجب الإستهانه بما يجري، البدايه تجري أمام أعيننا الآن. العرب إن لم يتوحدوا علي كلمة واحده، لن تقوم لهم قائمه بعد ذلك."