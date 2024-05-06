تموين القاهرة: تحريز 4 أطنان رنجة وأسماك مملحة فاسدة

وجهت مديرية تموين العاصمة ضربات موجعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة على المخالفين في الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات محافظ القاهرة، بضرورة متابعة الاسوق وتكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والحفاظ علي الصحة العامة.

وصرح محاسب ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة، بأن الحملات التفتيشية والرقابية، أسفرت عن تحرير محضر من خلال الحملة التي تمت بدائرة قسم بدر عن ضبط والتحفظ على كمية من الرنجة والأسماك المملحة داخل مصنع لتصنيع الرنجة، حيث تم التحفظ على 3500 كيلو جرام من الأسماك المملحة مجهولة المصدر داخل الثلاجات الخاصة بالمصنع وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تم تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة بمدينة السلام حيث تم تحرير محضر بمدينة السلام ضد صاحب محل وثلاجه لبيع اللحوم المجمدة والاسماك وتم ضبط والتحفظ على 1640 كيلو جرام لحوم مجمدة ومشفاة وكذلك 640 كيلو جرام كبده مستورده وكذلك 500 كيلو جرام رنجه حيث تم التأكد من ان المواد الغذائية التي تم تحريزها مجهولة المصدر ولا تصلح للاستخدام فضلا عن عدم وجود ترخيص للمكان وقد تم العرض على النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة التي وجهها مدير تموين القاهرة محاسب ناصـــــر ثابت علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وفي سياق متصل واستكمالا للحملات المكبرة بشتي المجالات فقد تم تحرر ١٣٠ محضر مخالفات للمحال العامة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص وانتهاء صلاحية وغش تجاري بالاضافة للقيام بمخالفة بيع بازید من السعر الرسمي ومخالفة القانون حماية المستهلك ۱۸۱لسنة ۲۰۱۸ ).