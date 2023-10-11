هل العمليات ضد إسرائيل أثرت على الاقتصاد.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحسم الأمر

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تراقب التداعيات الاقتصادية المحتملة للأزمة في إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضافت يلين، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لا ترى في هذه المرحلة أن عملية "طوفان الأقصى" على إسرائيل لها تأثير كبير على الاقتصاد.

وأشارت إلى أن الهبوط الناعم هو المسار الأرجح، لافتة إلى أن الولايات المتحدة يقظة بشأن العقوبات على إيران، ولم تخفف طهران بأي حال من الأحوال عقوباتها على النفط الإيراني.

وتابعت أنه من المتوقع مناقشة قضايا الديون مع محافظ بنك الشعب الصيني، وكان التقدم بطيئًا، لكنه شهد بعض التقدم، مؤكدة أن الولايات المتحدة والصين تدرك أنهما بحاجة إلى العمل معًا لمعالجة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ.

وأشارت يلين “نعتقد أن هناك دعمًا كبيرًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للموارد المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل”، متوقعة التواصل مع بلدان أخرى للانضمام إلى الولايات المتحدة في توفير التمويل الميسر الفوري للبنك الدولي.