عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: نفاد جميع أسرّة المستشفيات.. والأدوية والأدوات الطبية ستنتهي قريبا

المستشفيات الفلسطينية
المستشفيات الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن استنفاد جميع أسرّة المستشفيات، والأدوية والأدوات الطبية في طريقها للنفاد أيضا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن قرابة 60% من الاصابات الفلسطينية وقعت بين النساء و الاطفال في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 974 شهيدًا وأكثر من 5 آلاف مُصاب.

ومن جانبه، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة يهدد الأمن القومي العربي، وطلب موقفا موحدا من جامعة الدول العربية تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني في تصريحات صحفية: "نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة".

سكان غزة محاصرون بالعطش والجوع والقصف.. شاهد

ضرب غزة بالنووي.. نائبة صهيوينة تدعو إسرائيل لفعل أبشع شيء في التاريخ

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي المستشفيات الفلسطينية المساعدات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

موضوعات متعلقة

مصر تحذر إسرائيل من عواقب سياسة العقاب الجماعي والتجويع في غزة

سكان غزة محاصرون بالعطش والجوع والقصف.. شاهد

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 974 شهيدا و5 آلاف مصاب

ضرب غزة بالنووي.. نائبة صهيوينة تدعو إسرائيل لفعل أبشع شيء في التاريخ

نائب يدين التصعيد الإسرائيلي اللا إنساني على غزة.. ويؤكد:الأمن القومي خط أحمر

بابا الفاتيكان يحذر من الحصار الشامل المفروض على غزة

الخارجية الإسرائيلية: حصار غزة هو ثمن هجوم حماس الكاسح علينا

ترشيحاتنا

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام لمدة 10 ساعات

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

مدبولي يصل الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

شكري: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير.. ويجب تكاتف الجهود لوقف الحرب

تصعيد خطير بفلسطين.. العاهل الأردني: لن تنعم منطقتنا بالأمن دون حل الدولتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

فيديو

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ