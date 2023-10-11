الصحة الفلسطينية: نفاد جميع أسرّة المستشفيات.. والأدوية والأدوات الطبية ستنتهي قريبا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن استنفاد جميع أسرّة المستشفيات، والأدوية والأدوات الطبية في طريقها للنفاد أيضا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن قرابة 60% من الاصابات الفلسطينية وقعت بين النساء و الاطفال في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 974 شهيدًا وأكثر من 5 آلاف مُصاب.

ومن جانبه، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة يهدد الأمن القومي العربي، وطلب موقفا موحدا من جامعة الدول العربية تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني في تصريحات صحفية: "نطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة".